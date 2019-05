“Sono già sold out le iscrizioni alle prima quattro settimane di Campus Rossoblù City, restano aperte le iscrizioni per la settimana dall’8 al 12 luglio. Rimangono ancora alcuni posti disponibili per il Campus Rossoblù Mare che si svolgerà sulle spiagge di Cervia dal 9 al 15 giugno e per il Campus Rossoblù Montagna in programma a Sestola dal 28 luglio al 3 agosto.”

