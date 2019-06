Burreddu: “Il Bologna sarà competitivo per la prossima stagione”

“C’è ottimismo e intesa tra la società e Mihajlovic. Penso sia solo una questione di dettagli: ormai siamo alle battute finali. Nel calcio è tutto possibile, ma il mister rimarrà al 90%. Non ci sono panchine appetibili in Italia, forse solo all’estero. E’ giusto che rimanga, il Bologna sarà competitivo per la prossima stagione. Bologna ora è una pizza di primo ordine, anche perché Saputo dovrebbe investire altri soldi. Tifosi? Devono stare tranquilli. Mihajlovic è una persona molto schietta: non rimarrà a Bologna se non vorrà, quindi è normale che si stia prendendo un attimo per pensarci. Non esiste più il calcio romantico: il mister ha altre proposte e ci sta pensando, ma comunque aveva chiesto 10 giorni alla società. I tifosi non devono essere frustrati. Valzer di panchine? Il Bologna non dovrebbe rientrarci. La Roma invece sì, perché non prenderanno Mihajlovic. La Juventus dovrebbe prendere Sarri, non credo che arriverà Guardiola“.

