Bombardini: “Mihajlovic, che impresa! Futuro? Serve un progetto ambizioso fin da subito”

Davide Bombardini, ex giocatore del Bologna, è stato intervistato dai colleghi del Resto del Carlino.

Queste le sue impressioni sul Bologna di Mihajlovic: “Avevo guardato in televisione la sconfitta dei rossoblù contro il Frosinone, per poi recarmi a San Siro una settimana dopo per vedere la sfida contro l’Inter. Il cambiamento è stato notevole, non mi sembrava possibile che la squadra potesse modificare il proprio atteggiamento così tanto nell’arco di sette giorni. Mihajlovic ha svolto un grande lavoro, compiendo l’impresa di mantenere l’entusiasmo dovuto al cambio di guida tecnica fino al termine della stagione”.