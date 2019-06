Bologna Under 15 di futsal è campione d’Italia

Il Bologna si è laureato campione italiano futsal nella categoria Under 15, un risultato storico per i rossoblu che sono la prima formazione dell’Emilia-Romagna a vincere la competizione nazionale di categoria.

Tre vittorie autoritarie per i ragazzi di Alessandro Miramari nelle patite giocate a Cesena. Bologna che ha superato Itria ai quarti, 14-1 il risultato, San Marino per 8-2 in semifinale e infine l’Atletico Gubbio con un netto 3-0, Serra, Imperato e Brigliadori i marcatori della finale.

Il Bologna è anche la prima squadra aderente al progetto Futsal in Soccer della Divisione Calcio a 5, progetto appena al secondo anno d’età, a vincere uno scudetto in un campionato giovanile di Calcio a 5.