Bologna: tempo di crescita ed investimenti

A Bologna è tempo di nazionale, l’Under 21 di Luigi Di Biagio, che conta tra le sue fila i beniamini di casa Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi, sono pronti al debutto europeo nella cornice del Dall’Ara, tutto esaurito per l’occasione.

Mentre la città assapora l’aria azzurra, orgogliosa di ospitare nuovamente una manifestazione di tale portata, il Bologna è in vcanza solo per quanto riguarda squadra e allenatore, con la dirigenza che lavora a pieno regime per regalare a Mihajlovic una rosa capace di competere per l’Europa.

Le cifre da investire saranno onerose per le casse del club, ma il patron Joey Saputo sembra pronto a fare gli investimenti necessari per dare alla città una squadra competitiva e in attesa dell’annuncio del neo direttore dell’area tecnica, Walter Sabatini il Bologna ha già cominciato a costruire il proprio futuro, seguendo il percorso tracciato dallo scorso entusiasmante finale di stagione.