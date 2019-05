Bologna, Saputo potrebbe parlare lunedì in conferenza stampa

Joey Saputo è al centro dell’attenzione in questi caldi giorni di fine maggio.

Il presidente canadese è atterrato a Bologna ieri mattina con il suo jet privato, ha incontrato Mihajlovic e la squadra e domani vivrà dalla tribuna l’ultima gara di campionato contro il Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, il patron potrebbe indire una conferenza stampa per lunedì, per stilare il classico bilancio di fine stagione. Difficile avere informazioni sul destino di Mihajlovic: per saperne di più a riguardo si dovrà attendere ancora qualche giorno. Lo riporta il Corriere di Bologna.