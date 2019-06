Bologna, pronto l’assalto a Inglese

Il Bologna, stando a quanto scrive calciomercato.com, sarebbe pronto a dare l’assalto a Roberto Inglese del Napoli.

L’attaccante ex Parma non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione, motivo per cui la società partenopea lo avrebbe inserito nella lista dei partenti. Chiaramente in casa Bologna per fare spazio a Inglese dovrebbero esserci delle uscite, Destro in scadenza nel 2020 e Falcinelli, fuori dalle rotazioni, al momento sembrano i più papabili.