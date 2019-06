Bologna, poco spazio per Donsah: potrebbe andare in prestito

Stagione decisamente sfortunata per Godfred Donsah. Il centrocampista ghanese era reduce dalla frattura del perone, ed ha saltato interamente la prima parte di stagione. Dopo l’infortunio, il ragazzo ha fatto molta fatica ad inserirsi nelle rotazioni di Inzaghi – anche perché la squadra non stava facendo bene. Il suo esordio stagionale in Serie A è arrivato con Mihajlovic, ma solo alla 25^ giornata nella sconfitta casalinga con la Juventus.

Solo una gara da titolare in tutto il campionato per lui: a fine stagione, 6 presenze totali e nessun bonus. Donsah si è spesso dimostrato un centrocampista con buone qualità, grande forza fisica e discreta capacità di corsa. Abile negli inserimenti, non è riuscito però a ritagliarsi un ruolo importante nel Bologna del girone di ritorno: il terzetto Dzemaili-Pulgar-Soriano è stato quasi intoccabile, lo stesso Poli non aveva il posto fisso. Ecco quindi che il Bologna potrebbe decidere di girare in prestito annuale il ghanese la prossima stagione, per dargli la possibilità di giocare con più continuità: d’altronde, è solo un classe 1996 ed ha ancora bisogno di crescere. Ovviamente, l’ultima parola spetterà a Mihajlovic.