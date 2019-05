Bologna, per la panchina spunta anche il nome di Andreazzoli

Aurelio Andreazzoli è il nome nuovo che circola nell’ambiente del Bologna per sostituire Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico dell’Empoli, esonerato dalla società toscana e poi nuovamente assunto per cercare di ottenere la salvezza in Serie A, potrebbe essere un’opzione concreta per i rossoblù. L’allenatore è stato in grado di mostrare un buon gioco nonostante la retrocessione – peraltro dovuta anche alla discontinuità con la quale ha allenato l’Empoli, a causa dell’arrivo di Iachini e metà stagione – e la dirigenza felsinea lo monitora nel caso in cui Miha decidesse di andare via. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, anche Eusebio Di Francesco sarebbe nella lista dei papabili di Saputo.