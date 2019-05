Bologna, oggi alle 11 la conferenza stampa del presidente Saputo

Joey Saputo è atteso alle ore 11 in conferenza stampa allo stadio Dall’Ara.

Il presidente del Bologna parlerà della stagione appena trascorsa, dei traguardi raggiunti e traccerà un bilancio dell’annata 2018/2019. Inoltre, il patron canadese delineerà quelli che saranno i piani per la prossima stagione, la 2019/2020, dalla quale tutti si aspettano un salto di qualità per provare a raggiungere un piazzamento europeo. Diffilmente Saputo si sbilancerà riguardo la situazione di Sinisa Mihajlovic: i due si sono incontrati ieri e hanno discusso del futuro, ma al tecnico serbo verrà probabilmente lasciato qualche altro giorno per riflettere sul da farsi.