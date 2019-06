Bologna, novità in arrivo sullo stadio

Il Bologna ha letteralmente avviando un nuovo ciclo. Lo ha dimostrato con la conferma di Mihajlovic in panchina, lo sta dimostrando con il mercato. Ed ha intenzione di dimostrarlo anche con il nuovo stadio. Nella giornata di ieri, i progettisti si sono ritrovati per apportare alcune modifiche al progetto, con l’intento di rendere più semplice e veloce la ristrutturazione.

L’obiettivo di Saputo è molto chiaro: aumentare la capienza dell’impianto a 3o.000 posti a sedere, in modo tale da raggiungere i limiti Uefa. In questo modo, in futuro il Bologna potrà ospitare senza problemi competizioni europee. Tra pochi giorni le modifiche verranno messe nero su bianco: il Comune attende entro fine luglio il progetto definitivo da parte del club rossoblu. Non dovrebbero esserci sorprese. Il Bologna si sta dando da fare, e i tifosi devono rendersene conto.

Fonte: Cor Bo.