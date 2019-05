Bologna-Napoli, Orsolini contro Verdi: passato e presente rossoblù a confronto

Bologna-Napoli sarà anche Simone Verdi contro Riccardo Orsolini.

L’attuale numero 9 del Napoli trascinò alla salvezza il Bologna la scorsa stagione a suon di gol e assist, prima di trasferirsi in estate alla corte di Ancelotti. La sua prima stagione all’ombra del Vesuvio non è stata felicissima: solo 630 i minuti giocati finora, troppo pochi anche al netto di infortuni vari. Situazione opposta per l’attuale numero 7 rossoblù, che ha spaccato in due le difese avversarie nella seconda parte di stagione, dall’arrivo di Mihajlovic in panchina in poi. Il futuro di Orsolini è però ancora da decidere. Il suo cartellino è in ballo tra il Bfc e la Juventus, che potrebbe sfruttare il diritto di controriscatto fissato a 17 milioni di euro. La società felsinea tratterà con il club di Andrea Agnelli per cercare di mantenere il classe ’97 sotto le Due Torri anche la prossima stagione. Lo riporta Il Resto del Carlino.