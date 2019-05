Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Ultima di campionato e Mihajlovic non fa sconti. Formazione tipo per l’allenatore serbo che va a caccia di tre punti e del possibile decimo posto. Solo Sansone non ci sarà – assenti anche Poli ed Edera – per il resto scenderanno in campo i titolari con Destro centravanti e Palacio largo. Nel Napoli coppia Milik-Mertens.

Bologna (4-2-3-1): Skorupsky; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All. Mihajlovic.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.