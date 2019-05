Ultima vigilia stagionale per il Bologna.

I rossoblù giocheranno domani sera al Dall’Ara contro il Napoli, nella 38esima giornata del campionato di Serie A. Sinisa Mihajlovic parlerà in conferenza stampa quest’oggi alle ore 14 dal centro tecnico di Casteldebole per presentare la sfida contro i partenopei, che potrebbe regalare il decimo posto in classifica al Bfc. La squadra svolgerà poi la seduta di rifinitura a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna Fc.