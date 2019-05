Bologna, Ljajic obiettivo numero uno del mercato in caso di permanenza di Mihajlovic

Adem Ljajic nel mirino del Bologna.

Secondo Tuttosport, l’attaccante di proprietà del Torino ma in prestito al Besiktas potrebbe tornare in Italia con la maglia del Bologna. Tutto dipenderà dal futuro di Sinisa Mihajlovic. Se il tecnico rimarrà sulla panchina felsinea, a quel punto il giocatore serbo prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di ritornare nel Bel Paese per lavorare nuovamente con il suo ex allenatore. Se invece Miha saluterà Casteldebole il ragazzo rimarrà in Turchia, dove si trova bene e potrebbe essere riscattato per la cifra di 6,5 milioni di euro.