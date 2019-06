Bologna, la sorpresa della stagione si chiama Mitchell Dijks

Arrivato a Bologna in estate dall’Ajax, Mitchell Dijks è stato schierato come laterale mancino di tutta fascia da Inzaghi. Il ragazzo ha subito impressionato per il suo fisico e per la sua facilità di corsa, ma spesso ha lasciato a desiderare in fase di ripiegamento. Con l’arrivo di Mihajlovic, però, il numero 35 è diventato un giocatore completo. Il tecnico serbo lo ha abbassato a terzino nella sua linea a 4, pretendendo da lui anche la fase difensiva.

Alla sua prima stagione in Serie A, Dijks ha totalizzato 25 presenze e 1 gol, segnato nel successo casalingo sul Chievo. Diligente nelle diagonali difensive, il suo apporto alla manovra offensiva è stato fondamentale. Dijks è stato spesso un attaccate aggiunto, e Mihajlovic lo sa bene. L’allenatore ha trovato alcuni punti fermi nella rosa rossoblu e, dovesse davvero rimanere a Bologna, l’olandese sarebbe di certo uno di quelli da cui ripartire.