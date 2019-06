Bologna, la certezza è Lukasz Skorupski

Lukasz Skorupski è la vera sorpresa del campionato del Bologna. Tanti giocatori sono stati condizionati da alti e bassi, qualcuno ha giocato al di sotto delle aspettative e qualcun altro invece ha deluso malamente, ma non il portiere polacco: lui è stato costante e sicuro dall’inizio alla fine della stagione. Arrivato in estate dalla Roma a titolo definitivo per 9 milioni di euro, l’estremo difensore si è dimostrato più che affidabile. Mihajlovic si è ritrovato in casa una saracinesca, su cui ha potuto sempre contare, salvo un paio di imprecisioni che però non hanno pesato in termini di punti.

Skorupski è sceso in campo in tutte le 38 partite di Serie A, giocando tutti i minuti della sua squadra: 56 reti incassate e ben 10 ‘clean sheet’. Non può non averlo rimpianto la Roma, che non ha trovato in Olsen una vera e propria garanzia: nel rush finale, Ranieri si è dovuto addirittura aggrappare all’esperienza proprio di Mirante, ex rossoblu. Il Bologna ha quindi trovato il suo portiere, dotato di grande potenzialità e personalità. Con lui in porta gli emiliani possono star tranquilli, ed anche per diversi anni.