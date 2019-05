Bologna, il mercato si scalda: tanti i nuovi nomi sul taccuino di Bigon

Il Bologna inizia a muoversi sul mercato.

Dopo le conferme di Soriano, Sansone e Orsolini (ancora da ufficializzare, ma praticamente certe), Riccardo Bigon si sta guardando attorno per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, ai rossoblù piace Gianelli Imbula, centrocampista centrale che ha giocato questa stagione con il Rayo Vallecano e che viene valutato dieci milioni di euro, così come Aboulaye Ba, difensore centrale. Occhi puntati anche su Verissimo del Santos e Uduokhai del Wolfsburg.