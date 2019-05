Bigon: “Vogliamo la salvezza. Miha? Ci ha dato la sua disponibilità”

Da un lato salvezza da blindare, dall’altro il futuro. Un punto per la matematica, ma anche un progetto da presentare a Mihajlovic per convincerlo a restare in rossoblù. Le parole di Riccardo Bigon a Sky nel prematch di Lazio-Bologna:

“Per prima cosa vogliamo prenderci la salvezza – ha affermato – Nessuno ci ha mai regalato nulla e abbiamo fatto un ottimo percorso, speriamo che stasera sia la volta buona per mettere l’ipoteca. Mihajlovic? Fino a che non c’è la matematica non affrontiamo l’argomento futuro, una volta raggiunto l’obiettivo ne parleremo. Lui ci ha dato disponibilità a restare e noi gli presenteremo il nostro progetto. Rischio che vada alla Juve? Ora come ora non ci penso, siamo concentrati sulla salvezza”.