Bettini: “Se Mihajlovic andasse via non mi fascerei la testa, il calcio va avanti”

“Mihajlovic-Roma? Io insisto sul fatto che siano ipotesi buttate al vento. Io sono convinto e ribadisco dal primo giorno che Mihajlovic resterà al Bologna. Se andasse a Roma non mi fascerei la testa, ci stiamo innamorando di cose assurde qui, se vuole andare via gli auguro buon viaggio e guardo avanti. Il calcio va avanti con o senza Mihajlovic, secondo me stiamo ragionando in maniera sbagliata. Mihajlovic ha fatto un grandissimo lavoro ma è entrato nel momento giusto. Si sta dando troppa importanza a una persona sola”.

