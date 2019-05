Bettini: “Centrocampista priorità di mercato. Attacco? Il nodo è Destro”

“La priorità del Bologna in questo momento è un centrocampista da affiancare a Pulgar. Serve un giocatore alla Vecino, che abbia quella determinazione e quella fisicità, Mihajlovic necessita di un giocatore con quelle qualità. Uscita? Si sta cercando una sistemazione per Calabresi in prestito, l’idea è quella poi di acquistare un titolare sulla destra al posto di Mbaye. Spinazzola? Non so se accetterebbe Bologna con felicità e voglia. Attacco? Il nodo è Destro, se partirà qualche entrata potrebbe esserci”.

