Bettini: “Mercato? Dobbiamo acquistare giocatori da valorizzare”

Michele Bettini di Radio Sportiva è intervenuto durante la trasmissione ‘Fire and Desire’ su Radio 1909 per parlare del Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Bologna quest’anno è avvantaggiata rispetto ad altre piazza che ancora non hanno dirigenti o allenatori. Inoltre abbiamo una mentalità già avviata sulla quale possiamo fare bene. Mercato? In passato ho criticato Avenatti e Falletti perché a mio avviso erano stati spesi troppi soldi per loro. Il nostro target del futuro dovrebbe essere quello di puntare su giocatori a basso costo da valorizzare e poi rivendere. Non possiamo permetterci di acquistare calciatori già valorizzati. La società non vuole correre questo rischio.”