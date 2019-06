Baggio: “Gran lavoro di Sinisa”

Proprio in Serbia, paese di nascita di Mihajlovic, è stato ospite nei giorni scorsi Roberto Baggio, indimenticato ex rossoblù. Il Divin Codino sta promuovendo a Belgrado un campus calcistico per i ragazzi serbi, una iniziativa di Banca Intesa, e proprio dal cuore dei Balcani ha parlato della cavalcata rossoblù con Sinisa alla guida.

“Io sono rimasto legato a tutti le squadre in cui ho giocato – si legge sul Corriere di Bologna – Ho giocato per Scudetti e anche per la salvezza, in ogni club ho imparato qualcosa. E proprio parlando di una squadra in cui sono stato voglio fare i complimenti a Sinisa Mihajlovic che ha salvato il Bologna dalla Serie B. Ha fatto un grandissimo lavoro, mi congratulo con lui perché penso sia un grande allenatore”.