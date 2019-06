Avenatti potrebbe essere riscattato. Vicina la permanenza in Belgio

Felipe Avenatti potrebbe salutare definitamente Bologna.

Questa stagione l’attaccante ha giocato in Belgio, nelle file del KV Kortrijk, club che Saputo è interessato ad acquistare. La società belga starebbe riflettendo sul futuro del giocatore e potrebbe riscattarlo dal Bfc, per una cifra che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. La vendita del ragazzo ad un ammontare simile garantirebbe un buon affare per i rossoblù, che preferirebbero cederlo all’estero piuttosto che in Serie B a cifre notevolmente inferiori. Lo riporta La Repubblica.