Anche il Brescia interessato a Mattia Destro

La neopromossa Brescia sta già lavorando sul mercato per cercare di costruire una rosa all’altezza del massimo campionato.

Per l’attacco, a tal proposito, le rondinelle avrebbero messo gli occhi su Mattia Destro. L’attaccante attualmente in forza al Bologna andrà in scadenza di contratto nella prossima stagione, ma il rendimento che ha avuto sotto la gestione Mihajlovic non è stato affatto deludente, per questo ci sono ancora dei dubbi riguardo alla sua cessione. L’ostacolo più evidente per i lombardi è però rappresentato dall’ingaggio: Destro percepisce infatti 1,8 milioni di euro a stagione. Lo riporta Brescia Oggi.