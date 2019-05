Anaclerio: “L’inserimento della Roma mi ha tolto serenità sul futuro di Mihajlovic”

“L’inserimento della Roma per Sinisa Mihajlovic mi ha tolto un po’ di serenità, conoscendo il livello di pazzia del serbo non escludo che possa accettare un’eventuale proposta giallorossa, è attratto. La Roma potrebbe veramente fargli venire voglia di lasciare Bologna. La nostra speranza è che non arrivi una squadra che lo possa stimolare e gli possa piacere, se dovesse andare via ad ogni modo non cambierebbe una virgola la gratitudine nei suoi confronti. Chi in caso di addio? De Zerbi non è ancora un allenatore fatto e finito, quindi preferirei uno tra Di Francesco e Giampaolo“.

