Forchielli: “Investire sull’Asia, Saputo ha capito i propri sbagli”

Nella sua intervista a Repubblica, l’econosmista Alberto Forchielli, tifoso rossoblu sin dall’infanzia, racconta come Bologna, squadra e città, non debbano farsi sfuggire tutte le opportunità che offrono i mercati asiatici: “L’Asia diventerà locomotiva economica, ogni anno 150 milioni partono e con Firenze e Venezia sovraffollate, Bologna deve approfittarne ed il pallone è il medium su cui puntare. La rimonta salvezza era in prima pagina sul Bangkok Post mentre a Singapore ho conosciuto un fattorino con la maglia rossoblu.”

