55 anni fa l’ultimo Scudetto rossoblù

Ricorre oggi l’anniversario dell’ultimo Scudetto targato Bologna.

Il 7 giugno 1964 si è infatti giocato l’unico spareggio per il titolo della storia del campionato, a vincerlo fu il Bologna di Bernardini contro l’Inter di Herrera in un Olimpico gremito e a maggioranza di tifo rossoblù. Bologna in trionfo con le reti di Fogli su punizione e Nielsen a sei dal termine, in seguito ad una magistrale azione felsinea. E da allora, nella mente dei tifosi del Bologna riecheggia la formazione degli eroi del settimo e ultimo Scudetto, cognomi che nessuno mai dimenticherà da qui all’eternità. Sono passati 55 anni ma la gloria di quei ragazzi resterà infinita. Ricordiamo, dunque, gli undici protagonisti di quella magica giornata:

Negri; Furlanis, Pavinato; Tumburus, Janich, Fogli; Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Capra. All: Bernardini