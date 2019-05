30 punti in 17 partite, il Bfc di Sinisa appena fuori dall’Europa

Una cavalcata trionfale quella fatta dal Bologna di Sinisa Mihajlovic da Inter-Bologna 0-1 a Bologna-Napoli 3-2. 30 punti ottenuti in 17 partite per la squadra rossoblù che in questa porzione di campionato si fisserebbe in settima posizione, un punto dietro il Napoli che occuperebbe l’ultimo posto disponibile per l’Europa. In testa l’Atalanta con 37 punti, poi Milan e Torino 33, Roma 32, Juve e Napoli 31.

Non solo, nelle ultime 12 giornate il Bologna invece sarebbe più in alto, ovvero secondo con 26 punti dietro l’Atalanta con 28 e davanti a Napoli con 23, Roma, Inter e Toro con 22.