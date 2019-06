Un altro anno di Palacio

Filtra ottimismo in casa Bologna per il rinnovo per un’altra stagione con l’attaccante Rodrigo Palacio, il giocatore era in attesa di capire se Mihajlovic sarebbe rimasto o meno sulla panchina rossoblu.

Possono ora cominciare le trattative per il rinnovo annuale del contratto dell’argentino con un ingaggio che dovrebbe essere all’incirca uguale a quello percepito nella stagione appena conclusa (800mila euro più bonus). L’incontro tra il ds Bigon, Marco Di Vaio e l’entourage del giocatore avrà luogo questa settimana. Lo riporta Il Resto del Carlino.