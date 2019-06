UFFICIALE: Soriano è del Bologna

Dopo Nicola Sansone, il cui obbligo di riscatto era stato sancito dalla salvezza del Bologna, il club rossoblù ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo anche di Roberto Soriano, arrivato in prestito a gennaio dal Villareal. L’ex Toro sarà dunque parte integrante del Bologna del futuro, per un esborso di circa 8 milioni di euro per il cartellino. Più o meno alla stessa cifra era stato riscattato anche Sansone.

Ecco il comunicato ufficiale del Bologna:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione di riscatto dal Villarreal CF e di aver quindi acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Soriano.

L’obbligo di riscatto di Nicola Sansone è già scattato automaticamente al verificarsi delle condizioni pattuite”.