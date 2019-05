Tutti vogliono Mihajlovic

Si scalda la situazione attorno a Sinisa Mihajlovic, ma al contrario di quanto si potesse pensare, non è dall’estero il pericolo per il Bologna.

In particolare, dalla capitale si stanno muovendo, con la Roma che avrebbe incontrato Mihajlovic nella giornata di mercoledì, grazie agli uffici del nuovo Ds Petrachi. Come riporta il Carlino, però, la possibile scelta del serbo ha messo sul piede di guerra le radio romane, perché è vero che da un lato Sinisa ha giocato due anni in giallorosso, ma dall’altro ha una lunga militanza alla Lazio con tanto di pugno sul cuore nel corso di Lazio-Bologna di due settimane fa in risposta ai cori della curva biancoceleste. E il Bologna? Attende la risposta di Sinisa lasciando trapelare fiducia sul fatto che il serbo, alla fine, resterà in rossoblù.