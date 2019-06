Tra oggi e domani la firma di Sinisa?

Può essere la settimana di Walter Sabatini e Sinisa Mihajlovic.

Il primo sarà il nuovo innesto dirigenziale come supervisore tecnico di Bologna e Impact, il secondo continuerà con probabilità a sedere sulla panca rossoblù. L’edizione odierna di Repubblica titola ‘Mihajlovic, finalmente la firma’. Per il quotidiano il tecnico serbo tra oggi e domani dovrebbe apporre la propria firma sul nuovo contratto pluriennale con il club felsineo, e dunque continuare l’avventura a Bologna dopo la grande cavalcata salvezza. Contestualmente, circa giovedì, dovrebbero arrivare anche gli annunci ufficiali dell’ingresso di Walter Sabatini. In sintesi, Joey Saputo ha scelto la sua squadra per ripartire: Mihajlovic allenatore, Sabatini, supervisore e Bigon direttore sportivo.