Telenovela Inglese

Appare sempre più complicata la trattativa per l’attaccante del Napoli Roberto Inglese (27), lo scorso anno in prestito al Parma dove è stato uno dei protagonisti della salvezza della squadra di Roberto D’Aversa con 9 realizzazioni in 25 presenze, numeri che non rappresentano pienamente la stagione del giocatore dal momento che ha praticamente saltato gli ultimi due mesi di campionato a causa di un infortunio. La Gazzetta dello Sport riporta che il ds Faggiano stia trattando con il Napoli per garantire la permanenza di Inglese alla corte dei ducali.

Si complica dunque sempre di più la trattativa per l’attaccante voluto da Sinisa Mihajlovic, il Bologna dovrà fare i conti con le alte pretese di Aurelio De Laurentiis: si parla di una cifra che oscilla tra i 25/30 milioni, richiesta ritenuta eccessiva, ma la società partenopea può scatenare l’asta in virtù dei numerosi interessamenti per il suo tesserato. Il Bologna potrebbe dunque muoversi verso altri obiettivi.