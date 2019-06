Su Senesi ci sarebbe una clausola rescissoria

Dall’Argentina sostengono che il Bologna abbia offerto 6 milioni di euro per Marcos Senesi, ma sul centrale del San Lorenzo ci sarebbe una clausola rescissoria.

Lo ha affermato meno di un mese fa il papà-agente del calciatore in una intervista in patria riportata da fcinternews. Senesi va in scadenza nel 2020 e non vuole rinnovare, di conseguenza il San Lorenzo, per non perderlo a zero euro, sarà quasi certamente costretto a cederlo in questa sessione di mercato. Ecco perché chi vuole Senesi ha la possibilità di trattare con il club argentino a cifre ribassate rispetto a quella della clausola.