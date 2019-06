Stadio su Sinisa: Resta!

Anche il Corriere dello Sport Stadio si mostra ottimista dopo il summit di ieri tra il tecnico Sinisa Mihajlovic e la dirigenza del Bologna Calcio.

Il quotidiano oggi apre con il titolo ‘Resta!’, in relazione al fatto che il serbo avrebbe accettato la corte del Bologna dopo dieci giorni di pensatoio. ‘Mihajlovic dà l’ok al mercato, si riparte’, si legge in prima pagina. Ieri incontro a casa Fenucci, presenti anche Bigon e Di Vaio e il nuovo ingresso in società, ovvero Walter Sabatini. Ancora da sistemare i dettagli del contratto, il Bologna avrebbe proposto un triennale ma Mihajlovic vorrebbe un biennale. La firma è comunque prevista a breve, definito anche il piano tecnico per l’Europa.