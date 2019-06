Stadio – Soriano riscattato, oggi la firma di Sinisa e Sabatini

Ore calde in casa Bologna per quanto riguarda le prime tornate di mercato.

E’ ufficiale da ieri il riscatto di Roberto Soriano per 7.5 milioni di euro, esercitata l’opzione dal Bologna che già aveva l’obbligo di riscatto per Nicola Sansone: totale 15 milioni di euro spesi. Non solo, confermata già una parte dell’ossatura di Mihajlovic, resta anche Orsolini, così come dovrebbero continuare Pulgar e Palacio con il serbo, per il Corriere dello Sport Stadio nelle prossime ore dovrebbero arrivare le firme sia di Mihajlovic che di Sabatini. Il tecnico firmerà il suo contratto pluriennale con adeguamento, il dirigente entrerà ufficialmente nell’organigramma rossoblù, anche se già da giorni sta lavorando come dirigente del Bologna.