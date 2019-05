Stadio – Sinisa, la verità in 5 giorni

Questa settimana chiuderà la stagione sportiva del Bologna, ma sarà decisiva anche per il futuro del tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic.

Il Corriere dello Sport Stadio titola ‘La verità in 5 giorni’, l’allenatore attende di incontrare prima l’amministratore delegato Claudio Fenucci a metà settimana e nel weekend il presidente Joey Saputo. Per il quotidiano il club dovrà scoprire le carte e presentare un progetto credibile al serbo, su cui si sta muovendo il mercato. Il tecnico, per restare, chiede garanzie: Sinisa vuole fare grande il Bologna, a partire dall’Europa. Se non troverà tutto questo molto probabilmente sceglierà altre strade.