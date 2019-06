Stadio – Sabatini sta costruendo un grande Bologna

L’arrivo di Walter Sabatini pare aver scatenato numerosi procuratori, desiderosi di proporre diversi assistiti al nuovo dirigente del Bologna.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi titola ‘In processione da Sabatini’, i procuratori incontrano il dirigente rossoblù, decine di incontri di lavoro per costruire un grande Bologna. C’è attesa per l’ufficialità e la conferenza stampa di presentazione, ma il Bologna sta cercando di organizzare tutto assieme al presidente Saputo. ‘Progetto pronto, presto il budget – si legge su Stadio – Corsa agli acquisti indicati da Sinisa e Saputo stesso vorrebbe presentare Sabatini’. Nelle pagine interne, si parla di Inglese come primo nome per l’attacco e anche l’ex Roma Gerson sarebbe tra gli obiettivi.