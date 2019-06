Stadio – Palacio pronto a rinnovare

Rodrigo Palacio e il Bologna, una storia destinata a continuare.

Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio, sottolineando come l’argentino sia pronto a rinnovare per un altro anno il contratto con il Bologna. El trenza sarebbe stato conquistato da Sinisa Mihajlovic e con la permanenza del tecnico si va verso la conferma anche dell’attaccante, fondamentale nel finale di stagione sia come esterno d’attacco ma soprattutto come punta centrale. L’argentino vuole incontrare la dirigenza rossoblù per mettere nero su bianco il nuovo accordo, di fatto una parte consistente dell’attacco è fatta con la permanenza appunto di Palacio, assieme a Soriano, Sansone e Orsolini.