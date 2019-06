Stadio – Nasce il piano per l’Europa

Per Walter Sabatini manca l’ufficialità, per Sinisa Mihajlovic domani dovrebbe essere il giorno della risposta.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi apre con il titolo ‘Guru, tocca a te’, con l’immagine di Walter Sabatini pronto a diventare ufficialmente un nuovo dirigente del Bologna. Accordo già raggiunto, mancano solo gli annunci. Previsto per domani inoltre il primo summit tra Sinisa Mihajlovic e il neo arrivato per stilare i primi programmi di mercato estivi, oltre ovviamente alle conferme di Orsolini, Sansone e Soriano. ‘Domani a Roma il nuovo supervisore tecnico incontra l’allenatore del Bologna – si legge in prima pagina – Con Fenucci nasce il piano per l’Europa’. Nelle pagine interne ‘Tra Saputo e Mihajlovic è attrazione fatale, il loro ultimo incontro dopo la salvezza ha cambiato scenari e futuro del Bologna’.