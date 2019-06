Stadio – Bologna atto primo

Incontro a Roma tra Sabatini, Mihajlovic e Fenucci, oggi dovrebbe essere il Sinisa Day, il primo atto della nuova stagione. Vicino il sì del tecnico serbo e, di conseguenza, subito primo summit di mercato.

Il Corriere dello Sport Stadio titola ‘Bologna atto primo’, Sabatini e Mihajlovic al lavoro per il futuro del Bologna e fioccano i primi nomi di mercato. ‘Inglese o Zaza, Ljajic o Defrel per convincere Mihajlovic’, si legge in prima pagina. Novità anche sul fronte internazionale, ‘un altro Bologna nasce in Europa’, prosegue Stadio: Saputo cerca una terza squadra in un buon campionato di prima divisione per giovani e mercato.