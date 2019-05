Sky Sport: intesa per Orsolini a 15 milioni

L’ultima ora l’ha lanciata Sky Sport su Riccardo Orsolini.

Il futuro del giocatore assistito da Donato Di Campli potrebbe ancora passare per Bologna. La pay tv satellitare parla di un accordo raggiunto dalla compagine felsinea con la Juventus, sulla base di 15 milioni di euro. Potrebbe dunque trattarsi della prima operazione di mercato del Bologna dopo le parole di rilancio da parte di Joey Saputo. La proprietà rossoblù, per quanto concerne i riscatti (compresi anche Sansone e Soriano) dovrebbe arrivare ad investire complessivamente 30 milioni di euro. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve terrà un occhio sul giocatore e in futuro avrà la priorità in sede di mercato qualora volesse riprendersi l’esterno.