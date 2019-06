Sinisa e il sogno Ljajic

Secondo Repubblica, Sinisa avrebbe un sogno nel cassetto per il mercato estivo rossoblu, questo sogno si identificherebbe con Adem Ljajic, trequartista serbo in forza al Besiktas.

Il centrocampista offensivo è stato appena riscattato dal Besiktas per la cifra di 6 milioni di euro, dopo il prestito annuale dal Torino, un nuovo cambio di casacca per il 27enne sembra possibile ma non probabile, visto lo scoglio dato dall’ingaggio. Il giocatore percepisce infatti uno stipendio di 3 milioni a stagione e si è mostrato sempre molto sensibile riguardo alla questione denaro.

Nella formazione rossoblu, Ljajic andrebbe ad occupare il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 che Mihajlovic starebbe costruendo per il futuro del Bologna.