Sansone e Soriano verranno riscattati

Il punto di lunedì sera all’Olimpico non vale solo per la salvezza matematica del Bologna.

Con la permanenza in massima serie certa, il club rossoblù avrà immediatamente due obblighi di mercato da adempiere. Il primo è relativo a Nicola Sansone. L’esterno è arrivato a gennaio dal Villareal in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, di conseguenza il club rossoblù dovrà ora confermare l’accordo versando circa 8 milioni di euro nelle casse degli spagnoli. Non solo, anche l’altro elemento arrivato a gennaio dal ‘sottomarino giallo’ sarà riscattato. Si tratta di Roberto Soriano, arrivato formalmente in prestito con diritto di riscatto ma con un accordo sulla parola tra i due club per un obbligo a fronte della permanenza in A del Bologna. Saranno altri 8 milioni da spendere per un totale di 16.

m.m