Sabatini guarda all’Argentina

Walter Sabatini conosce bene l’Argentina, nazione a cui ha legato alcune delle sue più grandi intuizioni di mercato; fu proprio lui a portare in Italia, nel corso delle sue esperienze a Palermo e Roma, rispettivamente Javier Pastore ed Erik Lamela. Per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, dopo che si è fatto il nome di Marcos Senesi per il reparto difensivo, Sabatini starebbe guardando in casa San Lorenzo anche per l’attacco: si tratta di Adolfo Gaich, classe 1999, giocatore fisicamente prestante e soprannominato per questo ‘El tanque’ come una vecchia conoscenza della serie A: Germàn Denis. La trattativa non si preannuncia facile: il giocatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di dollari, ma su di lui si registra l’interesse di svariate squadre, seguono infatti le sue tracce Benfica, Everton, Inter e Genoa. Lo riporta il Corriere di Bologna.