Rinnovo Palacio: ci siamo

Ha avuto luogo nelle scorse ore un primo incontro con Giuffrida, l’agente di Rodrigo Palacio, per discutere il rinnovo del contratto per un’altra stagione. Trapela ottimismo per il buon esito della trattativa. Il rinnovo dell’attaccante è solo una delle tante conseguenze positive dell’effetto Mihajlovic, capace di ridare vita e modificare una squadra che con Inzaghi pareva non poter ingranare. Decisivo per questa trattativa il buon rapporto instauratosi tra tecnico e giocatore, si attende a breve la fumata bianca.

Su di lui c’era l’interessa sia del Banfield che del Boca Juniors, squadre dove Palacio militò prima di giungere in Europa. A quanto pare i tifosi argentini dovranno aspettare ancora per rivedere ‘El Trenza’ calcare i campi de ‘La Bombonera’. Lo riporta il Corriere di Bologna.