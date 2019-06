In attesa dell’annuncio su chi sarà l’allenatore per la prossima stagioe, il Bologna comincia a guardarsi attorno alla ricerca di un’attaccante, i primi profili esaminati sono quelli di Roberto Inglese e Gregoire Defrel.

Il centravanti italiano, 27 anni di proprietà del Napoli, quest’anno in prestito al Parma, ha segnato 9 gol in 25 presenze, mentre il francese quest’anno alla Sampdoria ma di proprietà della Roma, ha siglato 11 reti in 36 partite giocate.