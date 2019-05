Qui Napoli, Verdi e Inglese in uscita, su di loro…

Simone Verdi e Roberto Inglese sono stati due nomi accostati recentemente al Bologna e in effetti entrambi difficilmente rimarranno a Napoli l’anno prossimo.

L’esterno ex Bologna non ha convinto in questa stagione, riporta il Mattino, e pare destinato alla cessione: lo segue con estremo interesse l’Atalanta, ma anche il Parma ha allacciato qualche contatto (i ducali anche su Ounas). Mentre Roberto Inglese non sarà riscattato dal club del ds Faggiano a 25 milioni, ma non resterà nemmeno a Napoli. Anche su di lui ci sarebbe l’Atalanta in una trattativa che potrebbe portare Ilicic a Napoli.