Qui Juve, la rosa dei sostituti di Allegri si riduce, e c’è Sinisa

Sembra ridursi la rosa dei possibili sostituti di Max Allegri alla Juventus.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per i bianconeri è impossibile arrivare a Guardiola – ha deciso di restare al City – a Pochettino (clausola da 30 milioni) e soprattutto a Mourinho, per i suoi trascorsi interisti. Molto complicata anche la pista Antonio Conte, il quale ormai si è promesso all’Inter. Nella lista resterebbero in 4. Si parte da Maurizio Sarri, ora al Chelsea, e Didier Deschamps per quanto riguarda la pista estera, mentre in Italia le candidature sarebbero quelle di Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic.